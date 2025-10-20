Sociedade | 20-10-2025 10:54
Hospital de Tomar promoveu recolha de sangue
foto ilustrativa
Serviço de Sangue da Unidade Hospitalar de Tomar, integrada na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, promoveu uma recolha de sangue aberta a toda a comunidade.
A Unidade Hospitalar de Tomar da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) realizou uma colheita de sangue no dia 18 de outubro, entre as 9h00 e as 12h30, numa iniciativa que pretendeu reforçar as reservas de sangue e sensibilizar para a importância deste gesto solidário e altruísta que contribui diariamente para salvar vidas.
Além das colheitas pontuais ao sábado, o Serviço de Sangue da ULS Médio Tejo mantém o seu funcionamento regular durante os dias úteis nas três unidades hospitalares da região: em Abrantes, às terças, quartas e sextas-feiras das 9h00 às 12h30; em Tomar, às segundas, quintas e sextas-feiras no mesmo horário; e em Torres Novas, todos os dias úteis entre as 9h00 e as 12h30.
Para facilitar o acesso dos dadores, estão ainda agendadas colheitas mensais aos sábados, entre as 9h00 e as 12h30, em diferentes unidades hospitalares: no dia 25 de Outubro em Abrantes, a 8 e 15 de Novembro em Torres Novas e a 22 de Novembro em Tomar. Com o lema “Dar sangue é dar vida”, a ULS Médio Tejo continua a reforçar o convite a toda a população para abraçar este desafio solidário, sublinhando que cada dádiva pode ajudar a salvar várias vidas.
