Hospital de Tomar promoveu recolha de sangue

Serviço de Sangue da Unidade Hospitalar de Tomar, integrada na Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, promoveu uma recolha de sangue aberta a toda a comunidade.

A Unidade Hospitalar de Tomar da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) realizou uma colheita de sangue no dia 18 de outubro, entre as 9h00 e as 12h30, numa iniciativa que pretendeu reforçar as reservas de sangue e sensibilizar para a importância deste gesto solidário e altruísta que contribui diariamente para salvar vidas.

Além das colheitas pontuais ao sábado, o Serviço de Sangue da ULS Médio Tejo mantém o seu funcionamento regular durante os dias úteis nas três unidades hospitalares da região: em Abrantes, às terças, quartas e sextas-feiras das 9h00 às 12h30; em Tomar, às segundas, quintas e sextas-feiras no mesmo horário; e em Torres Novas, todos os dias úteis entre as 9h00 e as 12h30.

Para facilitar o acesso dos dadores, estão ainda agendadas colheitas mensais aos sábados, entre as 9h00 e as 12h30, em diferentes unidades hospitalares: no dia 25 de Outubro em Abrantes, a 8 e 15 de Novembro em Torres Novas e a 22 de Novembro em Tomar. Com o lema “Dar sangue é dar vida”, a ULS Médio Tejo continua a reforçar o convite a toda a população para abraçar este desafio solidário, sublinhando que cada dádiva pode ajudar a salvar várias vidas.