Obras do mercado municipal de Vila Chã de Ourique devem arrancar em breve

Na última sessão da Assembleia Municipal do Cartaxo o deputado Humberto Ribeiro (PSD) questionou o presidente da câmara, João Heitor, sobre o atraso nas obras do mercado municipal de Vila Chã de Ourique, que ainda não tiveram início meses após a sua aprovação. João Heitor começou por explicar que existe um contrato interadministrativo entre a câmara municipal e a junta de freguesia que prevê a entrega de um valor financeiro para execução da obra. Para além deste valor, o autarca afirma que a câmara se comprometeu a tratar de uma especialidade não incluída no projecto inicial, estando apenas a aguardar que a junta desenvolva os procedimentos necessários para iniciar a obra. O presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Vasco Casimiro, confirmou que têm existido alguns atrasos na obra, nomeadamente devido à não inclusão do valor do IVA, que provocou cerca de dois meses de atraso. Contudo, Vasco Casimiro garantiu que a obra já foi entregue ao empreiteiro e que as obras devem começar em breve.

Recorde-se que a Câmara do Cartaxo e a Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique celebraram no dia 31 de Março deste ano um contrato interadministrativo para a realização de obras de reabilitação no Mercado de Vila Chã de Ourique. A intervenção vai ser financiada pelo município, que disponibiliza quase 50 mil euros para a execução da obra, tendo João Heitor salientado que a intervenção “devolverá ao Mercado de Vila Chã de Ourique não só a dignidade que merece enquanto espaço público, mas também as condições de trabalho que quem ali exerce a sua actividade comercial e quem ali faz as suas compras merece”. O autarca do Cartaxo afirmou a intenção de ver as obras concluídas até ao final de 2025 e sublinhou também que, no âmbito do contrato anual de transferência de competências, “reforçámos em 23,1% o financiamento anual para a freguesia de Vila Chã de Ourique, face a 2021, o que se traduz num reforço financeiro de cerca de mais 20 mil euros, por ano, para esta freguesia”.