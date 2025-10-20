Remoção de amianto colocado no aterro de Azambuja não deve avançar

A remoção das toneladas de amianto depositadas no aterro de resíduos industriais não perigosos de Azambuja, gerido pela Triaza, não deve avançar sendo “mais eficaz fazer a monitorização do espaço”. Quem o defende é o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, baseando-se, segundo disse na última reunião pública do executivo municipal, na opinião de algumas organizações.

O autarca socialista respondia ao munícipe e membro do Movimento de Oposição ao Aterro de Azambuja (MOAA), António Pires, que defende a remoção do amianto, considerando que a sua permanência na célula, onde também estão depositadas toneladas de resíduos biodegradáveis, representa perigo para as populações. “Havendo organismos a dizer que há perigo continua-se a dizer que não há perigo”, sublinhou o cidadão.

Antes de Silvino Lúcio, já o vice-presidente do município, António José Matos tinha afirmado em reunião anterior que o aterro devia permanecer como está e não ser remexido.

O aterro de Azambuja, que foi muito contestado pela população e autarcas devido à presença de maus cheiros, não recebe resíduos desde 2022, depois de ter atingido o limite da capacidade da primeira e única célula aberta, já coberta com terra. As outras duas que estavam projectadas nunca foram abertas por falta de licença da Câmara de Azambuja. Mas, apesar de não estar a receber resíduos, tem depositadas toneladas de resíduos contendo amianto na mesma célula que recebeu os biodegradáveis, algo que, já alertava em 2019, em declarações a O MIRANTE, o ambientalista da Zero, Rui Berkemeier, não pode acontecer à luz da sua interpretação da lei. Misturar os dois tipos de resíduos, sublinhou, é perigoso, porque “os biodegradáveis geram subprodutos que podem ajudar à libertação de amianto”, material considerado potencialmente cancerígeno.