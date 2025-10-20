Unidade de Hospitalização Domiciliária da Lezíria fez mais de 15 mil visitas em seis anos de actividade
Unidade de Hospitalização Domiciliária da Lezíria fez mais de 222 mil quilómetros no acompanhamento à população ao longo dos seus seis anos de actividade.
A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) assinalou na quarta-feira, 8 de Outubro, o sexto aniversário da sua Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD) com a realização da quarta conferência nacional, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém. Na sessão de abertura, Yahia Abouwda, médico coordenador da UHD, agradeceu a presença dos participantes e destacou a importância do envolvimento dos profissionais ao longo destes seis anos. Em seis anos de actividade, a UHD da ULS Lezíria avaliou 2 981 doentes, admitiu 1 168 e realizou 15 630 visitas domiciliárias, totalizando mais de 19 mil horas de internamento e cerca de 222 mil quilómetros percorridos no acompanhamento à população.
Seguiu-se a intervenção de Teresa Massano, enfermeira gestora da unidade, que sublinhou que, apesar do reconhecimento crescente da hospitalização domiciliária, “ainda existe algum desconhecimento sobre o que a UHD pode ou deve fazer”, reforçando a relevância da comunicação e da sensibilização da comunidade.
Teresa Rodrigues, directora clínica para os cuidados de saúde hospitalares, salientou o reforço da equipa com novos profissionais, incluindo um médico, o que permitirá aumentar o número de admissões e alargar a capacidade de resposta. “Este é um ano importante para a unidade”, afirmou, acrescentando que a aquisição de novos recursos técnicos possibilitará o tratamento de casos mais complexos no domicílio. A importância da articulação entre a saúde e o ensino foi evidenciada por Isilda Ferreira, responsável pela pós-graduação em Hospitalização Domiciliária da Escola Superior de Saúde de Santarém. “Investir numa pós-graduação ancorada nesta parceria é investir na qualidade de vida dos nossos doentes e na eficiência e futuro do Serviço Nacional de Saúde”, sublinhou.
O programa incluiu ainda momentos de partilha de experiências de diferentes regiões. Sónia Malaca, enfermeira da UHD, apresentou a evolução do serviço na ULS Lezíria ao longo dos seis anos. A sessão contou também com contributos da ULS do Alto Alentejo, com intervenções de Filipe Monteiro, enfermeiro coordenador da UHD e vogal de Enfermagem do Centro de Responsabilidade Integrado (CRI) Polivalente, e de Pedro Ferraz Gameiro, médico coordenador da ULS do Alto Alentejo, coordenador nacional da HD do Serviço Nacional de Saúde e director do CRI Polivalente da unidade, que abordaram novos modelos, desafios e práticas de reabilitação no contexto domiciliário. O debate foi moderado por Gustavo Coimbra dos Reis, director do Departamento de Medicina da ULS Lezíria, e Alina Gerardo, administradora hospitalar, garantindo uma discussão enriquecedora e abrangente sobre a evolução e as perspectivas da reabilitação em diferentes regiões.