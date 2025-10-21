Sociedade | 21-10-2025 19:19
Associação de Reformados do Forte da Casa comemora 20 anos
Sessão solene de aniversário com homenagem aos sócios realiza-se dia 25 de Outubro.
A Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa vai comemorar duas décadas de existência.
A sessão solene comemorativa vai decorrer dia 25 de Outubro, pelas 15h00, na sede da associação, na Rua Padre José Rota, 4, lj 1.
Na ocasião vão ser homenageados os sócios fundadores da associação, seguido de lanche convívio.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Vale Tejo
15-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar