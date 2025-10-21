uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-10-2025 19:19

Associação de Reformados do Forte da Casa comemora 20 anos

Sessão solene de aniversário com homenagem aos sócios realiza-se dia 25 de Outubro.

A Associação de Reformados, Idosos e Pensionistas do Forte da Casa vai comemorar duas décadas de existência.
A sessão solene comemorativa vai decorrer dia 25 de Outubro, pelas 15h00, na sede da associação, na Rua Padre José Rota, 4, lj 1.
Na ocasião vão ser homenageados os sócios fundadores da associação, seguido de lanche convívio.

