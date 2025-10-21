uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-10-2025 14:42

Criança apanhada a conduzir na Póvoa de Santa Iria

Os pais foram detidos por permitirem que o filho exercesse a condução do automóvel na via pública com idade inferior ao limite permitido por lei.

A Polícia de Segurança Pública apanhou em flagrante uma criança de 14 anos a conduzir um automóvel numa rua da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira e os pais, que o acompanhavam na viatura, acabaram detidos. Em comunicado a PSP diz ter detectado a infracção durante uma acção de patrulhamento, tendo o menor sido sinalizado à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. Os pais, de 49 e 50 anos, foram detidos por autoria de um crime de condução sem habilitação legal, por permitirem que o filho exercesse a condução do automóvel na via pública com idade inferior ao limite permitido por lei. O casal foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público, no tribunal de Vila Franca de Xira.
