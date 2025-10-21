uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-10-2025 16:07

Oito esfaqueados na associação Picapau

Oito esfaqueados na associação Picapau
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Associação do concelho de Santarém dedica-se ao tratamento de toxicodependentes e combate à pobreza

Oito utentes da associação Picapau, no concelho de Santarém, foram esfaquedos por outro utente. Um dos feridos ficou em estado grave. Ao que é possível para já apurar o agressor, munido de duas facas, foi esfaqueando quem estava no seu caminho enquanto saia da instituição, tendo sido encontrado a 200 metros da instituição. A situação ocorreu na tarde desta terça-feira, 21 de Outubro.

A associação na zona de Atalaia, Póvoa da Isenta, criada em 1993, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com a missão de combater a toxicodependência, a pobreza e a exclusão social.

O alerta foi dado às 14h50, tendo sido enviados para o local ambulâncias de várias corporações. O ferido mais grave foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém, às 16h00 permaneciam no local vários bombeiros e ambulâncias e foi criado um perímetro de segurança pela GNR.

O presidente da Câmara de Santarém já esteve no local, onde deixou “uma palavra de solidariedade aos técnicos e dirigentes desta associação”, desejando “às vítimas rápidas melhoras”. João Leite deixa também uma palavra de apreço às forças de protecção civil pela pronta resposta e refere: “A justiça deve cumprir o seu papel a bem das vítimas e do drama vivido. Doa a quem doer, que a justiça funcione”.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar