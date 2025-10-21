Portugal entre os países da UE com redução nas mortes nas estradas

As mortes na estrada na União Europeia (UE) reduziram-se 3% em 2024, para 19.800, face a 2023, com a Suécia a apresentar o menor número (20 por milhão de habitantes) e a Roménia o maior (77 por milhão). Portugal ocupa o 22.º lugar com 56.

Em comunicado, o executivo comunitário destaca que apesar de haver menos 600 mortes em acidentes rodoviários entre 2023 e 2024, “o ritmo global de melhoria continua a ser demasiado lento e a maioria dos Estados-membros não está no bom caminho para cumprir o objectivo da UE de reduzir para metade as mortes na estrada até 2030”.

Segundo dados divulgados pela Comissão Europeia, a média da UE é, segundo dados preliminares de 2024, de 44 mortos em acidentes rodoviários por cada milhão de habitantes, face a 46 registados em 2023. Na comparação com 2019, a redução da taxa de mortes na estrada recuou 13% na UE.

As estatísticas, refere o comunicado, mostram que “países como a Grécia, República Checa, Estónia, Polónia, Portugal, Roménia e Eslováquia mostram sinais positivos com a redução do número de mortes”.

