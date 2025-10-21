uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-10-2025 07:00

Problemas nos sistemas de ar condicionado continuam a prejudicar escolas do Entroncamento

Pais e professores das escolas do Entroncamento têm-se queixado de salas demasiado frias ou quentes, com o vereador Rui Madeira a pedir soluções definitivas para um problema que já é “recorrente”.

O vereador Rui Madeira (PSD) voltou a chamar a atenção para as falhas nos sistemas de climatização das escolas do concelho, em especial na Escola Básica do Bonito, onde professores, funcionários e encarregados de educação têm apresentado queixas. Rui Madeira criticou que o novo ano lectivo começou sem que o problema estivesse resolvido, apesar das garantias de que “está tudo a funcionar correctamente”, referindo que vários docentes e pais manifestaram desconforto com as temperaturas nas salas de aula, que têm prejudicado o bem-estar das crianças e o normal funcionamento das actividades escolares. Dado o problema recorrente, o autarca pediu que o município acompanhe de perto a situação e que a resolva de forma definitiva.
A presidente da câmara, Ilda Joaquim (PS), reconheceu que o problema dos sistemas AVAC é “recorrente”, sobretudo nas alturas de transição entre o calor e o frio, mas explicou que os equipamentos são geridos de forma centralizada e dependem da intervenção de uma empresa especializada que vai a todas as escolas, não havendo assim sempre a rapidez desejada. “O nosso clima está a ter variações de temperatura da ordem dos 10 graus de um dia para o outro, o que complica toda esta situação, então há que saber gerir o problema com calma”, disse. A autarca sublinhou ainda que o município tem procurado esclarecer pais e professores sobre o funcionamento do sistema, lembrando que o uso de equipamentos alternativos, como aquecedores ou ventoinhas, acaba por interferir com o mecanismo principal. “Quando os professores, na boa vontade de melhorar as condições, ligam outros aparelhos, o sistema desregula-se ainda mais”, referiu.

