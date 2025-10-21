uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-10-2025 12:00

Reabilitação dos lavadouros de Alhandra vão ter o apoio de mecenas

Município revelou a assinatura de um protocolo entre a Sintek Industrial e a Euterpe Alhandrense visando o apoio financeiro da reabilitação dos lavadouros da vila, que vão ser adaptados para uso da associação.

Foi assinado a 9 de Outubro um protocolo de mecenato entre a Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA) e a Sintek Industrial, visando a concessão de apoio financeiro para a reabilitação do edifício municipal dos antigos lavadouros de Alhandra.
O edifício foi cedido pelo município de Vila Franca de Xira à SEA em Agosto para a promoção, prossecução e dinamização de actividades educativas e culturais, incluindo a leccionação de aulas e realização de actividades do Conservatório Regional Silva Marques. O espaço está degradado há anos, como O MIRANTE tem noticiado, e há muito que a sua requalificação é exigida, incluindo no tempo em que funcionava como balneários dos trabalhadores da junta de freguesia. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, já tinha referido que a câmara estava a procurar mecenas que se possam envolver no projeto. A contribuição da Sintek Industrial, refere o município em comunicado, reforça o compromisso da empresa com a responsabilidade social corporativa, apoiando o poder transformador das artes, cultura e educação. O protocolo de cedência gratuita, em regime de comodato, dos antigos lavadouros de Alhandra, situados na Avenida dos Esteiros, nº1, em Alhandra, vigora por cinco anos.

