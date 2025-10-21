Técnicos da CPCJ regressaram às suas instalações após obras polémicas e demoradas

Dez meses depois de uma intempérie ter destruído as precárias instalações da CPCJ e dos técnicos terem de trabalhar em condições temporárias que não foram as melhores, o município comunicou a reabertura do espaço com todas as condições.

Depois de quase dez meses fechadas para obras de requalificação, as instalações da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Franca de Xira reabriram ao público, informou na última semana o município em comunicado.

A situação vem acabar com um problema sentido há meses, em que as vítimas de maus tratos, abusos e violência doméstica no concelho tinham de esperar para ser atendidas numa sala junto a um corredor de acesso a um edifício municipal, com pouca privacidade e num espaço improvisado.

As profissionais da CPCJ queixaram-se várias vezes da situação e do arrastar das obras que, num primeiro momento, se acreditava poderem ficar concluídas em Março deste ano, prazo que depois foi alargado devido às chuvas. A câmara já tinha garantido que os trabalhos ficariam concluídos até ao final de Setembro.

“A nova cobertura já está concluída, encontrando-se a decorrer outras acções de requalificação para dotar o espaço de melhores condições, nomeadamente a melhoria das condições de conforto térmico e acústico”, explicava o município. A sede da CPCJ, situada na Rua Jacinto Nunes, há muito que precisava de obras de requalificação e, a 25 de Novembro de 2024, as chuvas fortes levaram à derrocada do tecto falso e à entrada de água nas instalações, impedindo a sua utilização.