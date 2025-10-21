Mais de 190 seniores do concelho de Salvaterra de Magos integram o novo ano lectivo da Universidade Sénior, que arrancou a 16 de outubro com uma cerimónia no Celeiro da Vala.

Universidade Sénior de Salvaterra de Magos abre novo ano lectivo com recorde de inscrições

A Universidade Sénior de Salvaterra de Magos iniciou o ano lectivo 2025/2026 com mais de 190 alunos e 28 formadores, números que refletem o crescimento do projecto e o interesse crescente da população sénior em manter-se activa.

A sessão de abertura, que decorreu no Celeiro da Vala, contou com a presença de dezenas de participantes e incluiu atuações musicais de Laura Macedo e Marcelo Silva.

Este ano, a oferta formativa ultrapassa as duas dezenas de disciplinas, abrangendo áreas como línguas estrangeiras, informática, ciências da natureza, yoga, pilates, dança, reiki, história universal, costura e inteligência emocional.

Em algumas disciplinas foi necessário criar novas turmas devido ao aumento de inscrições, que cresceu 50% durante o actual mandato.

Ao longo do ano, a Universidade Sénior promove também workshops, clubes e visitas de estudo, dinamizados em conjunto com a Comissão de Representantes dos Alunos. O projecto destina-se a residentes do concelho com mais de 50 anos e assume-se como um espaço de aprendizagem, convívio e partilha de experiências, incentivando a participação e o envelhecimento activo.