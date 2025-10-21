Oito esfaqueados na associação Picapau

Oito utentes da associação Picapau, no concelho de Santarém, foram esfaquedos por outro utente. Um dos feridos ficou em estado grave. Ao que é possível para já apurar o agressor, munido de duas facas, foi esfaqueando quem estava no seu caminho enquanto saia da instituição, tendo sido encontrado a 200 metros da instituição. A situação ocorreu na tarde desta terça-feira, 21 de Outubro.

A associação na zona de Atalaia, Póvoa da Isenta, criada em 1993, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com a missão de combater a toxicodependência, a pobreza e a exclusão social.

O alerta foi dado às 14h50, tendo sido enviados para o local ambulâncias de várias corporações. O ferido mais grave foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém, às 16h00 permaneciam no local vários bombeiros e ambulâncias e foi criado um perímetro de segurança pela GNR.