21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 21-10-2025 10:00

Zibreira ganhou um novo parque desportivo

Obra custou cerca de 396 mil euros e foi inaugurada no sábado, 18 de Outubro.

A freguesia da Zibreira, no concelho de Torres Novas, tem um no parque desportivo, localizado junto ao espaço multiusos, que permite a prática desportiva no interior e exterior. A obra, que custou 396 mil euros (mais IVA), incluiu a construção de um polidesportivo exterior com 20x40m para a prática das modalidades de futebol, andebol, basquetebol e voleibol, a construção de um edifício para balneários e ainda zonas de circulação, espaços exteriores e zonas verdes.

O Parque Desportivo da Zibreira foi inaugurado no sábado, 18 de Outubro, pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, e pelo presidente da Junta de Freguesia de Zibreira, João Cassis. Após o descerramento da placa inaugural, seguiu-se a bênção do espaço e os jogos de solteiro(a)s vs. casado(a)s. À tarde decorreu o jogo de inauguração do polidesportivo entre as equipas de futsal de Zibreira e Lapas.

