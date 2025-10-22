Acolher Prá Vida volta a reunir especialistas em torno da saúde oncológica

A Associação Acolher Prá Vida, de Alenquer, está a organizar a segunda edição do Congresso “É sobre Mim – Saúde e Bem-Estar Oncológico”. A iniciativa constitui uma oportunidade para reflectir, aprender e partilhar experiências sobre o impacto da doença oncológica, com o apoio de profissionais de saúde experientes.O congresso terá lugar no dia 25 de Outubro, no Fórum Romeira, em Alenquer. Segundo Jaquelina Oliveira, presidente da associação, esta segunda edição reforça o compromisso de criar um espaço acessível, informativo e humano, onde doentes oncológicos, familiares e cuidadores possam encontrar informação prática, apoio emocional e estratégias concretas para melhorar a sua qualidade de vida.

Patologia colo-rectal, o cancro na família, o papel do enfermeiro no diagnóstico de cancro, o bem-estar e estilo de vida e a arte como terapia são alguns dos temas das palestras. As inscrições no congresso são gratuitas, sendo que o almoço tem um custo de 15 euros por pessoa.

A sessão de abertura está marcada para as 9h30 e o encerramento para as 17h30, estando ainda previstos momentos musicais ao longo do dia.