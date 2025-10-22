Avenida dos Combatentes em Santarém com novas árvores

A Câmara de Santarém está a renovar a estrutura arbórea da Avenida dos Combatentes, na cidade, com a plantação de novas árvores. Após uma avaliação fitossanitária aos exemplares existentes, foi constatada a necessidade de remover árvores em mau estado, que poderiam representar risco para os transeuntes.

Segundo a autarquia, serão removidas 23 árvores e extraídos 13 cepos, dando lugar à plantação de 38 novas árvores ao longo da avenida, com a selecção de nova espécie adaptada às caraterísticas do local. Os trabalhos começaram esta semana e têm uma duração prevista de 60 dias. Durante esse período, poderão surgir alguns constrangimentos na circulação. O município apela à compreensão dos cidadãos e garante que serão tomadas todas as medidas necessárias para minimizar os incómodos.