uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-10-2025 18:00

Avenida dos Combatentes em Santarém com novas árvores

Avenida dos Combatentes em Santarém com novas árvores
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Serão removidas 23 árvores e extraídos 13 cepos, dando lugar à plantação de 38 novas árvores ao longo da avenida, com a selecção de nova espécie adaptada às caraterísticas do local.

A Câmara de Santarém está a renovar a estrutura arbórea da Avenida dos Combatentes, na cidade, com a plantação de novas árvores. Após uma avaliação fitossanitária aos exemplares existentes, foi constatada a necessidade de remover árvores em mau estado, que poderiam representar risco para os transeuntes.
Segundo a autarquia, serão removidas 23 árvores e extraídos 13 cepos, dando lugar à plantação de 38 novas árvores ao longo da avenida, com a selecção de nova espécie adaptada às caraterísticas do local. Os trabalhos começaram esta semana e têm uma duração prevista de 60 dias. Durante esse período, poderão surgir alguns constrangimentos na circulação. O município apela à compreensão dos cidadãos e garante que serão tomadas todas as medidas necessárias para minimizar os incómodos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar