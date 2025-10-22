Sociedade | 22-10-2025 12:00
Centro Social Paroquial de Asseiceira quer construir nova ala residencial para idosos
Foto Facebook Centro Social Paroquial de Asseiceira
Jantar solidário tem como objectivo angariar fundos para a construção de uma nova ala residencial para idosos.
O Centro Social Paroquial de Asseiceira, concelho de Tomar, quer construir uma nova ala residencial para idosos e vai realizar um jantar solidário para angariação de fundos. O IV Jantar Solidário vai decorrer no dia 15 de Novembro, pelas 19h30, no Pavilhão Multiusos da Linhaceira.
Com esta iniciativa, a instituição pretende continuar a apoiar, com dedicação e carinho, a população sénior. “Será uma noite especial, marcada pela solidariedade, partilha e boa disposição, um jantar cuidadosamente preparado, animação musical com o duo Guardiões do Palco e actividades pensadas para toda a família”, pode ler-se em comunicado.
