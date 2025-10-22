Cinquenta milhões para eliminar passagens de nível em Santarém e Cartaxo

Já foram publicados em Diário da República os concursos públicos para eliminar seis passagens de nível na Linha do Norte no concelho de Santarém e a de Santana, no Cartaxo. São projectos há muito falados e que representam um investimento na ordem dos 50 milhões de euros para executar nos próximos anos, caso os concursos tenham empresas interessadas.

Recorde-se que o vice-presidente da empresa pública Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, esteve na reunião de câmara de Santarém de 1 de Agosto para apresentar os projectos para supressão de passagens de nível na Linha do Norte. No que toca a Santarém, está prevista a construção de passagens superiores rodoviárias para substituir as passagens de nível do Vale de Santarém, do Peso, de Assacaias, junto à estação de Santarém e duas em Vale de Figueira. Em Santana prevê-se a construção de um viaduto, falado há muitos anos e que, inclusive, em 2012, chegou a ser adjudicado, pelo valor de 5.098.878 euros mais IVA. Os projectos estão concluídos e custaram 710 mil euros.

Segundo a informação deixada pela IP, as obras serão executadas sequencialmente, havendo condições para serem realizadas duas em simultâneo, segundo declarou Carlos Fernandes. O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, pediu que, no seu concelho, se desse prioridade às obras no Peso e junto à estação ferroviária da cidade, na Ribeira de Santarém. As obras contarão com financiamento de fundos comunitários na ordem dos 70%, sendo que a intervenção junto à estação de Santarém é a mais complexa, devido às características do local e situar-se numa zona de intenso tráfego rodoviário.

Já o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, sublinhou na reunião do executivo de 2 de Outubro o “trabalho persistente” desenvolvido nos últimos três anos para concretizar o projecto em Santana, que atravessou três Governos diferentes. “Foi um esforço muito grande, com várias reuniões com a IP e com os ministérios das Infraestruturas e das Finanças”, afirmou, acrescentando que o início das obras está previsto para o primeiro trimestre de 2026 e a conclusão deverá demorar cerca de dois anos.

Recorde-se que, nos últimos meses, João Heitor e o executivo da Câmara do Cartaxo têm demonstrado descontentamento com a demora no avanço da construção de um novo viaduto em Santana, sobre a Linha do Norte, uma obra considerada essencial para a segurança ferroviária e para a mobilidade rodoviária da região que é falada há duas décadas. O novo acordo, assinado em Junho de 2024 entre o município e a Infraestruturas de Portugal, prevê que a obra seja paga integralmente pelo Estado, ficando a câmara apenas responsável pela aquisição dos terrenos e futura manutenção do viaduto.