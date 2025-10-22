Sociedade | 22-10-2025 14:08
Desfile Académico condiciona o trânsito esta tarde em Santarém
foto arquivo
Vai proceder-se à suspensão da circulação rodoviária, no período entre as 14h00 e as 18h00, na Avenida D. Afonso Henriques, no troço entre o entroncamento com a Avenida da Escola Prática de Cavalaria e o acesso à Rua Pedro de Santarém
O Desfile Académico e, Santarém realiza-se na tarde desta quarta-feira, 22 de Outubro, e vai provocar alterações à circulação rodoviária na cidade, informou o município.
Vai proceder-se à suspensão da circulação rodoviária, no período entre as 14h00 e as 18h00, na Avenida D. Afonso Henriques, no troço entre o entroncamento com a Avenida da Escola Prática de Cavalaria e o acesso à Rua Pedro de Santarém. O percurso alternativo far-se-á pela Rua Pedro de Santarém.
A circulação rodoviária será interrompida aquando do início do desfile académico, sendo o fluxo de trânsito controlado e coordenado por agentes da Polícia de Segurança Pública. A Câmara Municipal de Santarém solicita a colaboração de todos os munícipes e pede compreensão pelos incómodos que os condicionamentos indicados possam causar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar