Desfile Académico condiciona o trânsito esta tarde em Santarém

O Desfile Académico e, Santarém realiza-se na tarde desta quarta-feira, 22 de Outubro, e vai provocar alterações à circulação rodoviária na cidade, informou o município.

Vai proceder-se à suspensão da circulação rodoviária, no período entre as 14h00 e as 18h00, na Avenida D. Afonso Henriques, no troço entre o entroncamento com a Avenida da Escola Prática de Cavalaria e o acesso à Rua Pedro de Santarém. O percurso alternativo far-se-á pela Rua Pedro de Santarém.

A circulação rodoviária será interrompida aquando do início do desfile académico, sendo o fluxo de trânsito controlado e coordenado por agentes da Polícia de Segurança Pública. A Câmara Municipal de Santarém solicita a colaboração de todos os munícipes e pede compreensão pelos incómodos que os condicionamentos indicados possam causar.