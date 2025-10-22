Sociedade | 22-10-2025 15:00
Detido pela GNR de Coruche para cumprimento de pena de prisão
A GNR deteve um homem de 47 anos no concelho de Coruche, para cumprimento de pena de prisão efectiva.
A GNR deteve um homem de 47 anos no concelho de Coruche, para cumprimento de pena de prisão efectiva. Segundo a Guarda, na sequência de uma denúncia que dava conta de uma introdução em residência, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde realizaram diligências que levaram à identificação do suspeito.
Durante a operação, no dia 18 de Outubro, foi possível apurar que o indivíduo tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efectiva pela prática de crimes da mesma índole. O homem foi conduzido ao estabelecimento prisional para cumprimento da respectiva pena.
