22/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-10-2025 15:00

Detido pela GNR de Coruche para cumprimento de pena de prisão

A GNR deteve um homem de 47 anos no concelho de Coruche, para cumprimento de pena de prisão efectiva.

A GNR deteve um homem de 47 anos no concelho de Coruche, para cumprimento de pena de prisão efectiva. Segundo a Guarda, na sequência de uma denúncia que dava conta de uma introdução em residência, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde realizaram diligências que levaram à identificação do suspeito.
Durante a operação, no dia 18 de Outubro, foi possível apurar que o indivíduo tinha pendente um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão efectiva pela prática de crimes da mesma índole. O homem foi conduzido ao estabelecimento prisional para cumprimento da respectiva pena.

