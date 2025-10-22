uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 22-10-2025

Detidos com álcool ao volante em Vila Franca de Xira e Póvoa de Santa Iria

Conduzir alcoolizado continua a ser um dos principais riscos rodoviários.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira realizou nos dias 19 e 20 de Outubro várias acções de fiscalização rodoviária que resultaram em quatro detenções, três das quais por condução sob influência de álcool e uma por falta de habilitação legal para conduzir.
No dia 19 de Outubro, em Vila Franca de Xira, foi detido um homem de 35 anos após apresentar uma taxa de alcoolemia no sangue de 2,2 g/l. A viatura conduzia de forma irregular o que motivou a intervenção policial. O detido foi posteriormente libertado e notificado para comparecer no Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, na Instância Local de Vila Franca de Xira. Ainda no mesmo dia e na mesma freguesia, segundo a PSP, foi detido outro homem, de 34 anos, também por condução sob o efeito do álcool. O teste realizado acusou 1,51 g/l, levando igualmente à detenção e posterior libertação mediante notificação para o Ministério Público.
A 19 de Outubro, em Alverca do Ribatejo, foi detido outro homem, de 30 anos, por não possuir carta de condução. Durante a operação de fiscalização, o condutor admitiu não ter habilitação legal para conduzir qualquer veículo o que motivou à sua detenção. E no dia 20 de Outubro, na Póvoa de Santa Iria, um jovem de 19 anos foi detido por condução sob influência de álcool, apresentando 1,34 g/l no teste realizado após uma condução considerada irregular pelos agentes. Em todos os casos os detidos foram libertados após notificação para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.
