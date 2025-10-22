uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

Sociedade | 22-10-2025 12:00

Escola Profissional de Ourém celebrou 35 anos com entrega de diplomas a alunos finalistas

Celebração reuniu cerca de 600 pessoas entre colaboradores, alunos, entidades parceiras, ex-alunos e respectivas famílias.

A Escola Profissional de Ourém comemorou o seu 35.º aniversário. A celebração decorreu no Centro de Exposições de Ourém, num ambiente familiar e emotivo, reunindo cerca de 600 pessoas entre colaboradores, alunos, entidades parceiras, ex-alunos e respectivas famílias. O momento foi marcado por uma cerimónia de homenagem e agradecimento a todos os que contribuíram para a história e crescimento da instituição.
Durante o evento, foram também entregues os diplomas de conclusão de curso aos alunos finalistas do triénio 2022-2025 da Escola Profissional de Ourém e da Escola de Hotelaria de Fátima. Foram ainda distinguidos os alunos que mais se destacaram pelo seu desempenho e dedicação, com a atribuição das distinções de “Aluno do Mês” e “Aluno do Ano”. “Esta comemoração reflectiu o espírito de união, compromisso e orgulho que ao longo de 35 anos têm definido a missão da Escola Profissional de Ourém”, refere a instituição em comunicado.

