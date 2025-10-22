uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

Sociedade | 22-10-2025 14:09

Esfaqueou a companheira sete vezes na Póvoa de Santa Iria com uma chave estrela

José Joaquim Lima Meira
Mulher sofreu sete golpes e está internada em estado grave no Hospital Vila Franca de Xira. Homem fugiu mas acabou apanhado pela PSP. Foi um de dois homens detido pela polícia no concelho esta semana pelo crime de violência doméstica.

Um homem de 25 anos agrediu com sete golpes de uma chave estrela a companheira na Póvoa de Santa Iria, deixou-a a esvair-se em sangue e fugiu, tendo sido apanhado pela Polícia de Segurança Pública no dia seguinte. A mulher foi agredida com violência no tronco, mãos e pescoço. O crime aconteceu a 18 de Outubro, refere a PSP em comunicado, que diz ter detido o agressor na sequência de um mandado de detenção emitido pelo tribunal. Depois de ter sido presente a um juiz percebeu-se que já tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e por isso vai aguardar julgamento em prisão preventiva.
A mulher está internada no Hospital Vila Franca de Xira em estado grave. Apesar desta não ter inicialmente identificado o namorado como autor do ataque, a investigação policial permitiu apurar a responsabilidade deste nos ferimentos que a mulher sofreu. Confrontado com as provas recolhidas, o suspeito acabou por confessar o crime e entregou à polícia a ferramenta usada na agressão.
Na sequência da detenção foi realizada uma busca domiciliária, onde foram apreendidas uma pistola de ar comprimido e uma arma de alarme.
Esta foi uma das duas detenções feitas pela PSP entre 18 e 20 de Outubro no concelho de Vila Franca de Xira relacionadas com o crime de violência doméstica. Segundo a PSP, em Alverca do Ribatejo no dia 20 de Outubro, um outro homem, de 32 anos, foi detido fora de flagrante delito, igualmente pelo crime de violência doméstica, ao abrigo de um mandado judicial. O suspeito foi presente a tribunal aguardando-se ainda a definição das medidas de coação a aplicar. A PSP apela a todas as vítimas ou testemunhas de crimes de violência doméstica que denunciem este tipo de crime através dos canais disponíveis.
