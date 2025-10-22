Jovem detido em Almeirim com arma ilegal

Além da arma, a GNR apreendeu três munições. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público de Almeirim.

A GNR de Almeirim deteve um jovem de 21 anos por posse ilegal de arma, durante uma ação de patrulhamento direcionada à prevenção e combate à criminalidade. A situação foi detectada quando os militares da Guarda procederam à abordagem de uma viatura e repararam que os ocupantes estavam com um comportamento suspeito. Durante a revista de segurança aos ocupantes e uma busca sumária à viatura, verificou-se que um dos indivíduos se encontrava na posse de uma arma de fogo sem registo ou qualquer tipo de documentação.

Além da arma, a GNR apreendeu três munições. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Ministério Público de Almeirim.

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem, sem se encontrar autorizado, detiver, transportar, guardar, comprar ou adquirir qualquer arma elencada no n.º 1 do artigo 86.º do mesmo diploma, encontra-se a incorrer no crime de posse de arma proibida. Importa ainda esclarecer que, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.