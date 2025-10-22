uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

Sociedade | 22-10-2025 07:00

Mais de 70 milhões de pessoas gaguejam em todo o Mundo

Assinala-se esta quarta-feira o Dia Internacional da Gaguez, que afecta mais de 70 milhões de pessoas em todo o Mundo. Em Portugal, estima-se que existam 100 mil gagos, maioritariamente homens. O MIRANTE falou com Rita Fróis, terapeuta da fala, que desmistifica preconceitos e explica o papel da intervenção precoce.

A gaguez manifesta-se através de repetições, prolongamentos, pausas inesperadas e bloqueios na fala, podendo surgir tensão corporal ou movimentos involuntários. O diagnóstico ocorre, habitualmente, entre os dois e os seis anos, quando pais ou professores notam alterações na fluência da criança.
Segundo a terapeuta da fala Rita Fróis, de Santarém, “a gaguez pode ter factores genéticos, motores, neurológicos, linguísticos, emocionais e temperamentais”. A especialista sublinha que a terapia é necessária especialmente quando há tendência para evitar falar ou participar socialmente.
Embora não exista cura, a terapia da fala ajuda a desenvolver estratégias eficazes que aumentam a fluência e a confiança, em crianças e adultos. “Algumas técnicas, como uma fala com cadência mais cantada, têm evidências de melhorar a fluência”, acrescenta Rita Fróis.
A Associação Portuguesa de Gagos lembra que o apoio familiar e social é essencial. Interromper, completar frases ou ridicularizar quem gagueja deve ser evitado, promovendo-se assim inclusão, respeito e compreensão.

