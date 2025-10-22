uma parceria com o Jornal Expresso
23/10/2025

Sociedade | 22-10-2025 21:05

Morreu a Juíza Conselheira Maria Laura Santana Maia

Maria Laura Santana Maia num quadro/ pintura de casa do seu filho, o advogado Santana-Maia Leonardo
Maria Laura Santana Maia foi a primeira mulher juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça em Portugal; foi durante muitos anos docente do Centro de Estudos Judiciários tendo marcado a vida de muitos profissionais da Justiça.

Morreu hoje, dia 22 de Outubro, cerca das vinte horas, a Juíza Conselheira Maria Laura Santana Maia. Em maio de 2004 Maria Laura Santana Maia tornou-se na primeira juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça. A sua escolha foi feita por unanimidade em sessão plenária do Supremo Tribunal de Justiça. Anos antes, em 1995, tinha sido nomeada desembargadora do Tribunal da Relação de Évora

Maria Laura Santana Maia nasceu em Ponte de Sor, a 8 de outubro de 1937. Aos 30 anos, depois de ficar viúva, e com dois filhos de tenra idade, começou a estudar direito, numa altura em que a carreira da magistratura ainda estava vedada a mulheres.

Foi delegada do Ministério Público em Nisa, Loulé e Guimarães. Chegou depois a juíza, tendo trabalhado nos tribunais de Serpa, Mértola e Cartaxo, antes de ingressar no 17.º Juízo Cível de Lisboa, em 1988. Em Lisboa foi durante muitos anos docente do Centro de Estudos Judiciários tendo marcado a vida de muitos profissionais da Justiça

