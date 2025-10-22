uma parceria com o Jornal Expresso
23/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-10-2025 21:00

Município garante reparações em habitação da Erra mas beneficiária desmente conclusão das obras

obras capacetes
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O caso de Maria Otília Carvalho, residente na freguesia da Erra, em Coruche, continua a marcar a agenda do executivo municipal. A adaptação da sua habitação ao abrigo do programa Acessibilidades 360º, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, arrasta-se há quase um ano e as versões sobre o andamento dos trabalhos divergem entre a câmara e a beneficiária.

A Câmara Municipal de Coruche voltou a discutir em reunião do executivo, no final de Setembro, o processo de adaptação da casa de Maria Otília Carvalho, funcionária pública com mobilidade reduzida, residente na Erra, que acusa o município de deixar a obra por concluir e de não dar respostas concretas às suas reclamações.
O vereador Valter Jerónimo admitiu, na sessão, que a autarquia deve resolver o caso antes do fim do mandato. “Seria importante terminarmos o mandato com todas estas situações resolvidas porque, de facto, a munícipe apresentou algum descontentamento com a nossa acção e deveríamos resolver essas situações pendentes”, afirmou.
O presidente da Câmara, Francisco Oliveira, garante que o município tem acompanhado a empreitada e que já foram feitas várias reparações. “No imediato foi feita a comunicação ao empreiteiro por forma a resolver as questões pendentes que se prendiam com o entupimento do lava-loiças e com a questão de uma porta. O empreiteiro esteve no local, o lava-loiças foi desentupido, a porta foi reparada, mas irá fazer ainda a sua substituição”, disse o autarca.
De acordo com Francisco Oliveira, os trabalhadores da autarquia intervieram no portão exterior, alegadamente corroído pela ferrugem, para que, posteriormente, o empreiteiro substitua o mecanismo eléctrico de abertura. “Vai ficar tudo em consonância de acordo com a candidatura feita, projecto aprovado e obras realizadas”, assegurou.
A versão da munícipe, no entanto, é diferente. “A única coisa que foi resolvida foi o lava-loiça. Fizeram uma pintura no portão, mas a questão da porta está por fazer e o mecanismo eléctrico do portão ainda não foi substituído”, afirmou Maria Otília Carvalho, que continua a reclamar pelo cumprimento integral do projecto.
O caso já tinha sido noticiado por O MIRANTE em Agosto, quando a cidadã, dependente de cadeira de rodas, se queixou de atrasos e irregularidades nas obras de adaptação, que deveriam ter ficado concluídas em 15 dias, mas se arrastam há mais de nove meses. Entre as intervenções previstas estavam o alargamento de portas, a adaptação da cozinha e a colocação de um portão automático.
Beneficiária do programa Acessibilidades 360º, integrado no PRR, Maria Otília Carvalho lamenta a falta de articulação entre a autarquia, o empreiteiro e o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), a quem também dirigiu queixas.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar