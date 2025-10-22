uma parceria com o Jornal Expresso
22/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-10-2025 18:00

Pingo Doce do Forte da Casa acusado de intimidação e coacção a trabalhadores

Pingo Doce do Forte da Casa acusado de intimidação e coacção a trabalhadores
Sindicato juntou-se à porta da loja do Forte da Casa em protesto - FOTO CESP
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal critica postura da direcção da loja e revela ataques aos direitos dos trabalhadores, que se juntaram à porta em protesto empresa retira as queixas.

Vários trabalhadores juntaram-se à porta da loja do Pingo Doce no Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira, no mês passado, em protesto contra o que dizem ser um ambiente de repressão e chantagem por parte das chefias do supermercado. O CESP- Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal descreve um cenário de ataque aos trabalhadores da loja, revelando que os funcionários com restrições médicas “são constantemente coagidos pela direcção de loja para não as cumprirem”, acrescentando também que vários trabalhadores estão a ser intimidados para não exercerem os seus direitos de parentalidade e ameaçados com transferências de loja se não cumprirem as ordens, o que é uma prática ilegal.
“Há pessoas que já foram obrigadas a trabalhar doentes e a recuperar de lesões quando deviam estar em casa de baixa. Mas foram ameaçadas de despedimento se não voltassem ao trabalho mesmo fragilizadas”, conta uma trabalhadora a O MIRANTE, que não se quis identificar com medo de represálias. Outro trabalhador fala também ao nosso jornal de um “clima tenso e tenebroso” de pressão laboral na loja, algo que o sindicato também já alertou publicamente nas últimas semanas. “Os trabalhadores do Pingo Doce do Forte da Casa exigem respeito. O CESP denunciou estas situações ao Pingo Doce e não obtivemos qualquer resposta por isso estivemos à porta em protesto”, confirma o sindicato.
A O MIRANTE fonte oficial do Pingo Doce “refuta totalmente” as situações apresentadas pelo sindicato, que diz não corresponderem à realidade. “Não foi recebida ou registada qualquer queixa sobre os temas referidos por parte de colaboradores da loja do Forte da Casa”, explica. Ao nosso jornal o Pingo Doce acrescenta que a reunião sindical à frente da loja não contou com nenhum colaborador da loja e que a gestão do supermercado do Forte da Casa “procura sempre responder da melhor maneira possível às solicitações e expectativas dos seus colaboradores”, visando encontrar soluções equilibradas que garantam o normal funcionamento da loja e o respeito pelo bem-estar dos colaboradores.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar