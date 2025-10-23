Atropelamento em passagem de nível causa mais uma morte em Santarém

Vítima mortal terá contornado as barreiras na estação ferroviária de Santarém, tendo sido atropelada por um comboio. No mês passado houve outro atropelamento mortal naquela passagem de nível.

Um atropelamento numa passagem de nível à saída da estação ferroviária de Santarém causou na manhã de quinta-feira, 23 de Outubro, uma vítima mortal e condicionamentos na circulação na Linha do Norte, informou a Infraestruturas de Portugal (IP). A empresa confirmou à Lusa que a passagem de nível “estava a funcionar, com sinalização e as cancelas baixadas”, mas a vítima terá “contornado as barreiras e atravessado, sendo atropelada pelo comboio”.

De acordo com o IP, a circulação na Linha do Norte, está a ser feita de forma condicionada nos dois sentidos, com os comboios a circularem em apenas uma linha. O alerta para o acidente foi dado às 09:14 e, segundo o Comando sub-regional Lezíria do Tejo da Proteção Civil, que confirmou existir uma vítima mortal, para o local foram mobilizados oito operacionais e três viaturas.