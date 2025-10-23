Centro de recolha de animais de Coruche aumenta adopções em 2025

O Centro de Recolha Oficial (CRO) de Coruche registou um aumento consistente das adopções e uma estabilização do número de recolhas de animais errantes ao longo de 2025. Os três relatórios trimestrais divulgados pela autarquia indicam que, entre Janeiro e Setembro, foram adoptados 99 animais, nomeadamente 59 cães e 40 gatos, e recolhidos 67. No final de Setembro, o centro tinha 95 animais residentes, entre cães e gatos.

O primeiro trimestre do ano foi o mais intenso em termos de entradas, com 25 animais recolhidos (22 cães e 3 gatos), enquanto no terceiro trimestre esse número desceu para 21. Esta diminuição confirma uma tendência de estabilização que o município vinha já a registar desde 2024, ano em que o CRO tinha acolhido 402 animais, dos quais 293 cães e 109 gatos.

O número de óbitos por morte natural registado nos primeiros nove meses de 2025 foi de nove, contra 25 no total de 2024. Também na área das adopções, o desempenho do CRO mostra sinais de consolidação. Até Setembro de 2025, os 99 animais adoptados representam cerca de 40% do total anual registado em 2024 (264 adopções), o que poderá indicar um resultado final superior, caso a tendência se mantenha até Dezembro.

Os relatórios do CRO evidenciam também a aposta na profilaxia sanitária e no controlo populacional. Ao longo de 2025, até final de Setembro, foram administradas 174 vacinas contra a raiva, realizadas mais de 160 esterilizações (94 fêmeas e 67 machos) e efectuadas 255 identificações electrónicas.

Os dados do relatório anual de 2024, validado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), ajudam a contextualizar a evolução. Nesse ano, foram efectuadas 199 esterilizações (77 em cães e 122 em gatos), 447 identificações electrónicas e 284 vacinações contra a raiva. Também o programa Captura, Esterilização e Devolução (CED) de gatos continuou activo, com 103 animais intervencionados.

O balanço publicado pela autarquia evidencia uma redução progressiva das eutanásias - seis em 2024 e apenas quatro em 2025 até ao final de Setembro - e um aumento sustentado das adopções, o que demonstra o impacto do trabalho regular de vacinação, esterilização e identificação.