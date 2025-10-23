Chefe das Finanças de Benavente arguido na operação que investiga venda do antigo edifício da FPF

A operação “Mais-Valia”, conduzida pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, ganhou novos desenvolvimentos com a constituição como arguido de um chefe da repartição de Finanças de Benavente.

Em causa está a alegada suspensão irregular do pagamento de cerca de 800 mil euros em Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT) no âmbito da compra e posterior revenda do edifício que, durante décadas, acolheu os serviços da Federação Portuguesa de Futebol, na Rua Alexandre Herculano, em Lisboa.

O imóvel foi vendido em Abril de 2018 pela FPF à empresa Excellent Dimension, por 11,2 milhões de euros, e revendido dois anos depois por 13,8 milhões.

De acordo com a revista Sábado, a mudança de sede da empresa de Alenquer para Benavente, em 2020, terá permitido a suspensão do pagamento do imposto, decisão que agora está sob investigação e que motivou a constituição do responsável das Finanças como arguido.

O caso envolve também o político de Ourém e ex-deputado socialista António Gameiro, o empresário Carlos Marques e o antigo secretário-geral da FPF, Paulo Lourenço, entre outros.