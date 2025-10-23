uma parceria com o Jornal Expresso
23/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 23-10-2025 21:05

Chefe das Finanças de Benavente arguido na operação que investiga venda do antigo edifício da FPF

Chefe das Finanças de Benavente arguido na operação que investiga venda do antigo edifício da FPF
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O caso está a ser investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária e já tinha levado à constituição como arguidos do ex-deputado socialista António Gameiro e de outros intervenientes no negócio.

A operação “Mais-Valia”, conduzida pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, ganhou novos desenvolvimentos com a constituição como arguido de um chefe da repartição de Finanças de Benavente.
Em causa está a alegada suspensão irregular do pagamento de cerca de 800 mil euros em Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT) no âmbito da compra e posterior revenda do edifício que, durante décadas, acolheu os serviços da Federação Portuguesa de Futebol, na Rua Alexandre Herculano, em Lisboa.
O imóvel foi vendido em Abril de 2018 pela FPF à empresa Excellent Dimension, por 11,2 milhões de euros, e revendido dois anos depois por 13,8 milhões.
De acordo com a revista Sábado, a mudança de sede da empresa de Alenquer para Benavente, em 2020, terá permitido a suspensão do pagamento do imposto, decisão que agora está sob investigação e que motivou a constituição do responsável das Finanças como arguido.
O caso envolve também o político de Ourém e ex-deputado socialista António Gameiro, o empresário Carlos Marques e o antigo secretário-geral da FPF, Paulo Lourenço, entre outros.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar