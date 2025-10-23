Igreja da Misericórdia de Tomar recebe Trio de Madeiras: Mozart, Jazz e Choro

Concerto decorre no final de tarde de quinta-feira, 23 de Outubro.

A Igreja da Misericórdia de Tomar vai receber o concerto Trio de Madeiras: Mozart, Jass e Choro no final de tarde de quinta-feira, 23 de Outubro. A actuar vão estar os músicos Paulo Gaspar, João Pedro Santos e Franz-Jürgen Dörsam.

O concerto tem início marcado para as 19h15. A organização é da Musicamera Produções, com apoios do Município de Tomar e Santa Casa da Misericórdia de Tomar.