Sociedade | 23-10-2025 10:00

Presidente do Águias do Sorraia agredido durante jantar no clube

O dirigente associativo Luís David sofreu múltiplos ferimentos em várias partes do corpo - foto DR
A agressão ocorreu na sede do clube do Couço durante um convívio entre dirigentes e participantes num jogo de futebol disputado na tarde de sábado.

Luís David, presidente do Grupo Desportivo Águias do Sorraia, do Couço, no concelho de Coruche, foi agredido durante um jantar nas instalações do clube, por um indivíduo não associado que tentou entrar sem autorização. A agressão ocorreu na sede do Grupo Desportivo Águias do Sorraia, durante um convívio entre dirigentes e participantes do jogo de futebol disputado na tarde de sábado, 18 de Outubro.
Segundo o clube, o agressor, que não é sócio, tentou entrar nas instalações e foi advertido pelo presidente da direcção de que o jantar era reservado apenas aos intervenientes na partida. O homem reagiu de forma violenta, desferindo murros e pontapés ao presidente, que acabou por ser arrastado pelas escadas abaixo, sofrendo ferimentos graves. A vítima foi transportada ao Hospital Distrital de Santarém, onde recebeu tratamento médico. Sofreu hematomas na cabeça e ferimentos nas costas, pernas e deslocou o ombro. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.
No dia seguinte, o presidente do Águias do Sorraia, Luís David, publicou uma mensagem nas redes sociais em que anunciou que se iria afastar temporariamente das plataformas digitais, aproveitando para esclarecer que o clube não tem dívidas e conta com alguns milhares de euros na conta bancária. Informação que, segundo afirmou, pode ser consultada na vitrine à entrada da sede. O Grupo Desportivo Águias do Sorraia, fundado em 1948, é uma das colectividades mais antigas e emblemáticas da freguesia de Couço, no concelho de Coruche.

