Reabertura de extensão de Areias reforça proximidade dos cuidados de saúde em Ferreira do Zêzere

O pólo de saúde de Areias, que integra a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Ferreira do Zêzere, da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo), reabriu ao público após um período de obras de requalificação, ampliação e melhoria estrutural do edifício. As intervenções realizadas dotaram o espaço de melhores condições de conforto, acessibilidade e funcionalidade, beneficiando utentes e profissionais e reforçando a qualidade dos cuidados prestados à população.

A obra foi promovida pela AMBESA – Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias, proprietária do edifício. A gestão do imóvel foi posteriormente cedida ao município de Ferreira do Zêzere, que apoiou financeiramente os trabalhos agora concluídos, com um contributo de 70 mil euros. Trata-se de um exemplo de cooperação institucional em prol da melhoria contínua dos serviços de saúde no concelho. Durante o período de execução das obras, os utentes do pólo de Areias mantiveram o seu acompanhamento regular noutras instalações da UCSP Ferreira do Zêzere, garantindo-se a continuidade e normalidade da prestação de cuidados.

O polo reabriu com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 16h00, dispondo de uma equipa constituída por um médico, uma enfermeira e uma assistente administrativa, assegurando cuidados de proximidade e acompanhamento personalizado à população da freguesia de Areias e áreas limítrofes. “A reabertura do Polo de Areias representa mais um passo no compromisso da ULS Médio Tejo em aproximar os cuidados de saúde das pessoas e em garantir melhores condições de trabalho às equipas. É com grande satisfação que vemos concretizar-se este investimento, fruto da articulação entre a autarquia e a ULS Médio Tejo, que se traduz num benefício direto para a comunidade”, destaca Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo.