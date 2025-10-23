Sociedade | 23-10-2025 15:00
Regimento de Infantaria 15 recebe Campeonato Field/Campo da Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal
Foto Facebook Thomar Honoris
Evento desportivo de tiro com arco e besta decorre no domingo, 26 de Outubro, em Tomar.
O Regimento de Infantaria 15, em Tomar, vai receber o Campeonato Field/Campo da Federação de Arqueiros e Besteiros de Portugal no domingo, 26 de Outubro. Trata-se de um evento desportivo de grande destaque no panorama nacional do tiro com arco e besta. A organização está a cargo da Associação Thomar Honoris. O evento promete reunir arqueiros e besteiros de várias partes do país.
