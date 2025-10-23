uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 23-10-2025 12:00

Sábado há Festival de Folclore de Peralva 

Foto Facebook Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Peralva
Festival conta com a participação de quatro ranchos folclóricos.

A 24ª edição do Festival de Folclore de Peralva vai decorrer na noite de sábado, 25 de Outubro, em Carrazede, concelho de Tomar. O festival conta com a participação de quatro grupos: Rancho Folclórico "Os Camponeses" de Peralva (Tomar), Rancho Folclórico do Caçador (Viseu), Rancho Folclórico da Costa Maceira (Leiria) e Rancho Folclórico "Os Camponeses" de Malpique (Constância).
O início está marcado para as 21h00. A organização é do Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Peralva, com apoios da CTR Alto Ribatejo e Paróquia de Paialvo.


