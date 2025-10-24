uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-10-2025 13:36

Abrigos de passageiros degradados vão ser substituídos em Azambuja

Abrigos de passageiros degradados vão ser substituídos em Azambuja
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Perto de três dezenas de estruturas que se encontram danificadas vão ser substituídas para melhor conforto dos utilizadores dos transportes públicos.

Os abrigos de passageiros que se encontram mais degradados no concelho de Azambuja vão ser substituídos, âmbito de uma candidatura realizada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). No total vão ser substituídos 29 abrigos, estando a instalação programada para arrancar a 3 de Novembro.

De acordo com a Câmara de Azambuja, os trabalhos de substituição já tiveram início, pelo que vai haver locais a ficar temporariamente sem essa protecção. Além da retirada das estruturas danificadas vão ser efetuadas reparações nalgumas bases desses abrigos, acrescenta o município, apelando à compreensão dos utilizadores de transportes públicos.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar