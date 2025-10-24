Abrigos de passageiros degradados vão ser substituídos em Azambuja

Perto de três dezenas de estruturas que se encontram danificadas vão ser substituídas para melhor conforto dos utilizadores dos transportes públicos.

Os abrigos de passageiros que se encontram mais degradados no concelho de Azambuja vão ser substituídos, âmbito de uma candidatura realizada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). No total vão ser substituídos 29 abrigos, estando a instalação programada para arrancar a 3 de Novembro.

De acordo com a Câmara de Azambuja, os trabalhos de substituição já tiveram início, pelo que vai haver locais a ficar temporariamente sem essa protecção. Além da retirada das estruturas danificadas vão ser efetuadas reparações nalgumas bases desses abrigos, acrescenta o município, apelando à compreensão dos utilizadores de transportes públicos.