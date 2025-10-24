Autarca de Santarém anuncia investimento empresarial de 90 milhões no concelho

O presidente da Câmara de Santarém anunciou que a empresa BB&G vai criar no concelho um projecto pioneiro ligado à reciclagem e valorização de pneus, num investimento superior a 90 milhões de euros.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), anunciou que a empresa BB&G vai criar no concelho um projecto pioneiro ligado à reciclagem e valorização de pneus, num investimento superior a 90 milhões de euros. A BB&G é detida pela Prismore Capital (ex-Sonae Capital Industrials) e pretende implementar em Santarém um projecto pioneiro na vanguarda da economia circular em Portugal, garante o autarca, acrescentando que, em breve, será tornada pública a localização da unidade.

“Depois de investimento em Ourém, a empresa prepara a implementação em Santarém de uma unidade com maior capacidade. A primeira linha da unidade de Santarém deverá entrar em funcionamento no início de 2028, com uma capacidade de valorização de 10 mil toneladas de pneus por ano, podendo atingir um total de 30 mil toneladas anuais”, revela João Leite, especificando que, através de tecnologia avançada, a BB&G vai converter pneus em fim de vida em produtos renováveis de elevado valor acrescentado.

O autarca reforça que este é um investimento que reforça a confiança no potencial económico e ambiental de Santarém, projetando o concelho para o futuro. “Atrair investimento privado é uma prioridade! Ao longo do último ano, foram várias as reuniões de trabalho realizadas entre os promotores e a Câmara Municipal de Santarém, acompanhámos de perto o processo, sempre com discrição, firmeza e capacidade mobilizadora”, refere.