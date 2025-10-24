Cortes de energia eléctrica na Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa

A E-REDES informou que irá proceder a trabalhos localizados na sua rede de distribuição, o que obrigará à interrupção temporária do fornecimento de energia eléctrica na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, no domingo, 26 de Outubro.

A suspensão do serviço decorrerá entre as 6h00 e as 11h00, podendo, contudo, estender-se até às 15h00 em caso de imprevistos.

Os arruamentos afectados são a Praceta Palmira Bastos, Rua António Aleixo, Rua António Gedeão, Rua Forte da Abrunheira e Urbanização Olival Currais.

A E-REDES sublinha que estas intervenções são necessárias para garantir a melhoria e segurança do serviço eléctrico.