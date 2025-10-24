uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-10-2025 07:00

Cortes de energia eléctrica na Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa

Cortes de energia eléctrica na Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

E-REDES diz que os cortes de electricidade estão previstos para dia 26 de Outubro, domingo.

A E-REDES informou que irá proceder a trabalhos localizados na sua rede de distribuição, o que obrigará à interrupção temporária do fornecimento de energia eléctrica na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, no domingo, 26 de Outubro.
A suspensão do serviço decorrerá entre as 6h00 e as 11h00, podendo, contudo, estender-se até às 15h00 em caso de imprevistos.
Os arruamentos afectados são a Praceta Palmira Bastos, Rua António Aleixo, Rua António Gedeão, Rua Forte da Abrunheira e Urbanização Olival Currais.
A E-REDES sublinha que estas intervenções são necessárias para garantir a melhoria e segurança do serviço eléctrico.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar