Director de campanha do PS de Almeirim foi à sede do Chega oferecer um melão

O director da campanha do PS em Almeirim, João Rabita, que pela primeira vez esteve a coordenar a campanha do partido no concelho teve uma atitude na noite eleitoral, que o novo presidente da câmara, Joaquim Catalão, condena, tendo já pedido desculpa à cabeça-de-lista do Chega, Catarina Salgueiro. O socialista na noite da vitória do PS, saiu da festa na sede do partido e foi ao hotel da cidade, onde estavam reunidos os candidatos e militantes do Chega, entregar um melão numa atitude jocosa.

Joaquim Catalão ficou a saber da situação quando Catarina Salgueiro lhe ligou a dar os parabéns pela vitória com maioria absoluta, num executivo onde passará a ter na oposição, pela primeira vez, um vereador do Chega. O novo presidente do município, em declarações a O MIRANTE, refere que pediu de imediato desculpa e condenou a situação.

Numa reunião a seguir às eleições, Joaquim Catalão disse ao director de campanha e candidato a vereador em sétimo lugar, que não foi eleito, que estas situações não podem acontecer e chamou a atenção de toda a gente que não admite mais atitudes deste género, realçando que esta não é a forma de estar na política. Joaquim Catalão garante que não sabia da situação até falar com a candidata do Chega, porque se tivesse suspeitado que João Rabita, de 21 anos, tinha a intenção de fazer o que fez, não o teria permitido.

A ex-presidente da Junta da Raposa, Cristina Casimiro, que continua na autarquia como número dois, também aproveitou o simbolismo do melão para troçar do candidato da coligação PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal à freguesia e presidente da concelhia do PSD, António Nunes, publicando na sua página do Facebook uma foto com um melão na mão, na madrugada eleitoral. Neste caso já tinha havido uma troca de galhardetes com comentários sobre as eleições.