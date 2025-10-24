uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 24-10-2025 10:00

Dois homens detidos em Benavente por posse de armas proibidas

foto dr
Uma denúncia por altercação levou a GNR a uma casa no concelho de Benavente, onde foram encontradas várias armas e detidos dois homens.

O caso começou com uma denúncia, no dia 21 de Outubro, que dava conta de uma discussão numa habitação no concelho de Benavente. Quando os militares da GNR chegaram ao local, as diligências acabaram por conduzir a uma busca domiciliária que revelou um arsenal de diverso material proibido e culminou na detenção de dois homens, com 24 e 57 anos.
Da operação resultou a apreensão de uma caçadeira, oito munições, uma arma de ar comprimido, um revólver de fulminantes, um bastão de borracha e cinco facas de diversas dimensões.
Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

    pub8

