Dois jovens detidos em Coruche por roubo em residência

Dois homens, de 20 e 23 anos, foram detidos em Coruche por suspeita de roubo em residência. O tribunal decretou prisão preventiva ao mais velho e apresentações bissemanais ao mais novo.

Um roubo numa habitação em Coruche acabou por levar dois jovens à justiça. Após várias diligências de investigação, a GNR deteve, no dia 22 de Outubro, dois suspeitos, com 20 e 23 anos, ligados ao crime.

Os militares conseguiram identificar os autores e deram cumprimento a dois mandados de detenção emitidos pelo tribunal. Depois de ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Coruche, o juiz de instrução determinou prisão preventiva para o suspeito mais velho e apresentações bissemanais no posto policial da área de residência para o mais novo.

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, do Comando Territorial de Santarém da GNR, que continua a investigar o caso.