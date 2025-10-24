uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 24-10-2025 10:15

Dois jovens detidos em Coruche por roubo em residência

DETENCAO GNR ALGEMAS PRESO
foto ilustrativa - foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Dois homens, de 20 e 23 anos, foram detidos em Coruche por suspeita de roubo em residência. O tribunal decretou prisão preventiva ao mais velho e apresentações bissemanais ao mais novo.

Um roubo numa habitação em Coruche acabou por levar dois jovens à justiça. Após várias diligências de investigação, a GNR deteve, no dia 22 de Outubro, dois suspeitos, com 20 e 23 anos, ligados ao crime.
Os militares conseguiram identificar os autores e deram cumprimento a dois mandados de detenção emitidos pelo tribunal. Depois de ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Coruche, o juiz de instrução determinou prisão preventiva para o suspeito mais velho e apresentações bissemanais no posto policial da área de residência para o mais novo.
A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, do Comando Territorial de Santarém da GNR, que continua a investigar o caso.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar