Infraestruturas de Portugal vai requalificar troço da EN116 em Alverca do Ribatejo e Sobralinho

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai iniciar, a 27 de Outubro, uma intervenção de beneficiação do pavimento da Estrada Nacional 116 (EN116), entre os quilómetros 35,8 e 36,5 e nos ramos de ligação entre a EN10 e a rotunda do Jumbo, em Alverca do Ribatejo e Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira. Os trabalhos, que se estendem até 21 de Novembro, têm como objectivo melhorar as condições de conforto, circulação e segurança dos utilizadores desta via, uma das principais ligações rodoviárias da região. Para minimizar os impactos na mobilidade, a IP anunciou que a obra será realizada exclusivamente em período nocturno, entre as 21h00 e as 07h00. Durante este horário, será necessário implementar circulação alternada na zona intervencionada, regulada por semáforos e com o apoio das autoridades no local. A empresa agradece a compreensão dos automobilistas e sublinha que as restrições são indispensáveis para garantir a segurança dos trabalhadores e dos utentes e assegurar a boa execução dos trabalhos.

A intervenção insere-se no plano contínuo da IP de manutenção e requalificação da rede rodoviária nacional.