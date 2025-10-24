Ministro descarta alterações ao traçado da ferrovia de alta velocidade

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, recusa qualquer alteração ao projecto da Linha de Alta Velocidade no troço entre Leiria e Lisboa, que atravessa a região ribatejana. O governante demarcou-se de uma proposta alternativa de traçado, defendida pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, com a passagem da linha pela margem esquerda do Tejo, beneficiando directamente localidades como Santarém, Almeirim, Ourém e Fátima, e os concelhos do Entroncamento, Tomar e Abrantes, estendendo a ligação a Castelo Branco, Covilhã e Guarda. “Eu sei que a CIM e O MIRANTE querem muito, mas não vai mudar nada. Há um consenso geral no país e o TGV vai passar onde passa e a estação será na Barosa, em Leiria”, afirmou durante uma visita ao Forte da Casa.

No final de Setembro, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo manifestou satisfação pela existência de uma proposta alternativa para o traçado da Linha de Alta Velocidade no acesso ao Novo Aeroporto de Lisboa, destacando benefícios em termos de coesão territorial. “Foi-nos apresentado um trajecto que beneficia a região e, diria mais, todo o interior, com um sentido de coesão territorial e de valorização do Médio Tejo”, disse à Lusa o presidente da CIM, na sequência de uma reunião com os promotores da proposta de novo traçado da Linha de Alta Velocidade no acesso ao Novo Aeroporto de Lisboa, previsto para Benavente. “Ficámos muito interessados e com boas expectativas de que este novo traçado corresponda melhor a um equilíbrio necessário do ponto de vista da coesão territorial e que serve esta região de forma muito mais eficaz do que o trajecto inicial”, afirmou Manuel Jorge Valamatos.

O estudo para um novo traçado entre o Porto e Lisboa, correspondente à ligação entre Soure e Carregado e apresentado aos autarcas do Médio Tejo, foi desenvolvido pela GV Consultores de Engenharia em parceria com a ADFERSIT – Associação para o Desenvolvimento dos Transportes em Portugal e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP).