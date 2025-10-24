Salvaterra de Magos está entre os concelhos com mais adopções e recolhas de animais

O concelho de Salvaterra de Magos consolidou-se entre os melhores do país em matéria de bem-estar animal, com resultados que colocam o município nos primeiros lugares a nível nacional em recolha, adopção, vacinação e esterilização de animais de companhia. Os dados constam do relatório do médico veterinário municipal, apresentado à câmara, que analisa a actividade desenvolvida em 2024 e nos três primeiros trimestres de 2025.

O Centro de Recolha Oficial de Salvaterra de Magos recolheu 475 animais errantes em 2024 e mais 201 até Setembro deste ano, totalizando 676 animais recolhidos. Estes números colocaram o concelho, em 2024, no 8.º lugar do ranking nacional por cada mil habitantes.

Também nas adopções, os resultados são expressivos com 336 animais adoptados em 2024 e mais 171 este ano, num total de 507 animais entregues a novas famílias. Salvaterra de Magos surgia, no ano passado, no 10.º lugar nacional por mil habitantes e, mesmo em valores absolutos, está no top dos 8% dos municípios portugueses com mais recolhas e adopções. “É um resultado muito interessante, que significa que estivemos melhor do que 92% dos municípios do país”, assinala Hélder Esménio, presidente da autarquia.

No campo da vacinação anti-rábica, foram vacinados 883 animais entre 2024 e Setembro de 2025, o que coloca o concelho na 37.ª posição a nível nacional. Quanto à identificação electrónica, através da colocação de microchips, Salvaterra de Magos ocupa o 34.º lugar entre os 308 municípios portugueses, com a colocação deste dispositivo em 986 animais nesse período. No capítulo da esterilização, registaram-se 446 intervenções, das quais 258 em 2024 e 188 em 2025, o que valeu ao concelho o 80.º lugar na tabela nacional.

Uma das principais novidades de 2025 teve a ver com a implementação do programa CED (Capturar, Esterilizar e Devolver) para gatos, aprovado pela câmara e pela assembleia municipal. Até 30 de Setembro, 30 colónias estavam já registadas, entre as quais dez em Marinhais, nove em Foros de Salvaterra, cinco em Salvaterra de Magos, quatro em Muge e duas na Glória do Ribatejo, envolvendo 45 cuidadores e resultando na esterilização de 75 gatos, nomeadamente 17 machos e 58 fêmeas.

O Serviço de Medicina Veterinária Municipal recomenda, no relatório, que o município mantenha o investimento nas infra-estruturas logísticas e reforce a comunicação com os cuidadores e a população, garantindo uma monitorização contínua das colónias estabilizadas. O objectivo é assegurar a sustentabilidade do programa CED e, simultaneamente, promover a saúde pública e o bem-estar animal em todo o concelho.