Telhados da EB 1 de Alenquer estão a ser substituídos

A Escola Básica Número 1 de Alenquer está em obras para resolver os problemas de infiltrações e acessibilidade. Segundo a Câmara Municipal de Alenquer, os trabalhos vão decorrer nos pisos 1 e 2 do estabelecimento de ensino e têm um prazo de execução de 90 dias, sendo que as obras começaram em Agosto. O telhado do edifício do refeitório e da sala de aulas do 2º piso da escola está a ser substituído, ao passo que a sala do 1º piso verá o telhado limpo e recondicionado. Os terraços dos dois pisos vão ter um novo revestimento, com zonas de mosaico hidráulico e pavimento betuminoso.

A empreitada está a cargo da empresa Nelson & Patrício, Sociedade de Construção Civil, Lda. e envolve um investimento da autarquia de 158.872€, valor contratual que inclui IVA à taxa legal em vigor. As obras em curso poderão criar constrangimentos ao tráfego da Avenida António Maria Jalles. De acordo com a autarquia, as obras vão proporcionar melhores condições aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, professores, funcionários e encarregados de educação.