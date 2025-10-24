uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

Sociedade | 24-10-2025 11:42

Troço da EN2 entre Abrantes, Ponte de Sor e Avis vai ser reabilitado num investimento de 10ME

foto ilustrativa
Empreitada de reabilitação vai ter um investimento de 10 milhões de euros e um prazo de execução de 540 dias que exige lançamento de concurso público internacional.

A Estrada Nacional (EN) 2 que atravessa os concelhos de Abrantes, Ponte de Sor e Avis vai ser reabilitado, num investimento de 10 milhões de euros, anunciou o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz. O governante, que falava aos jornalistas no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, acrescentou que as Infraestruturas de Portugal (IP) vão lançar o concurso da empreitada, com uma extensão de 43 quilómetros.
Para o governante, este investimento é “absolutamente essencial”, uma vez que o Aeródromo Municipal de Ponte de Sor e a cidade estão a ter um desenvolvimento que diz ser notável. “O projecto [aeródromo] cresceu muito em termos económicos, em termos de projecção, em termos de números e de impacto no PIB nacional e, por isso mesmo, as infraestruturas têm de garantir que funciona”, disse.
Numa nota enviada à agência Lusa, fonte do Ministério das Infraestruturas indica que a intervenção de beneficiação e requalificação da EN 2 vai ocorrer entre os quilómetros 425,0 e o 467,9. A intervenção, segundo a mesma fonte, tem como objectivo “reforçar as condições de segurança e circulação”, atendendo a que o seu actual estado de conservação “é considerado insatisfatório”.
A empreitada incluirá trabalhos que visam a melhoria do sistema de drenagem, a recuperação da capacidade estrutural do pavimento, o reforço da estabilidade dos taludes e, ainda, a actualização dos equipamentos de sinalização e segurança. Pela sua extensão e natureza dos trabalhos a executar, a fonte indicou ainda que esta empreitada conta com um prazo de execução de 540 dias, exigindo o lançamento de um concurso público internacional.

