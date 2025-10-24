Unidade de Cuidados na Comunidade do Cartaxo distinguida com certificação “Nível Bom”

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Cartaxo, integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), foi distinguida com a Certificação da Qualidade – Nível Bom pela Direcção-Geral da Saúde, no âmbito do Modelo de Certificação do Ministério da Saúde. A cerimónia simbólica de colocação da placa decorreu na segunda-feira, 20 de Outubro, assinalando um marco no percurso da unidade e reforçando o compromisso com a qualidade dos cuidados.

A coordenadora da unidade, enfermeira Corina Freire, expressou o seu orgulho neste reconhecimento, sublinhando o papel fundamental de toda a equipa e da comunidade: “quero agradecer a todos, porque todos na comunidade foram importantes. O mais importante é ver que os nossos utentes estão bem connosco — é para eles que trabalhamos e é neles que se reflecte a qualidade dos cuidados que prestamos”, referiu.

O presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou a relevância deste processo no contexto da instituição e do sistema nacional de saúde: “foi há um ano que a unidade recebeu esta certificação; hoje é apenas um acto simbólico de colocar a placa, que tem uma validade de cinco anos e que reforça o nosso compromisso com o sistema da qualidade e da melhoria contínua. Esta é a segunda UCC da nossa ULS a ser certificada — a primeira foi em Santarém, que foi também a primeira no país —, o que reforça o nosso compromisso com as políticas da qualidade”, explicou.

Também o presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, felicitou a equipa: “esta certificação confirma a qualidade do vosso trabalho diário”, vincou. Recorde-se que o modelo ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía), adoptado pela DGS para a acreditação das unidades de saúde, visa reconhecer a qualidade das organizações prestadoras de cuidados de saúde, através de um processo que é conduzido pelo Departamento da Qualidade na Saúde da DGS.