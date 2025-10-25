Ajuda de Mãe inaugura novo espaço em Santarém e reforça apoio às famílias vulneráveis

A Ajuda de Mãe assinalou, no dia 14 de Outubro, a inauguração do seu novo espaço em Santarém, coincidindo com a comemoração do 18º aniversário da instituição. O novo espaço localiza-se na Rua Gonçalo Mendes da Maia e a inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, assim como de outras individualidades locais, parceiros institucionais e também de mães acompanhadas pela Ajuda de Mãe.

Durante a cerimónia, o presidente da instituição, Pedro Marques, acrescentou que a Ajuda de Mãe funciona muitas vezes como “retaguarda familiar” para quem não tem suporte, sendo esse apoio assegurado por uma rede de voluntários e técnicos que trabalham “com a cabeça e com o coração”. Em Santarém, a equipa é composta por apenas três elementos, mas o presidente afirmou a O MIRANTE que o objectivo é reforçar recursos e parcerias. Salientou que esta nova infra-estrutura permite cumprir os requisitos necessários, em termos de acessibilidade e número de gabinetes, para finalmente garantir um acordo de cooperação com o Centro Distrital de Segurança Social para a resposta CAV – Centro de Apoio à Vida.

Lígia Cruz Nestal, responsável pelo acompanhamento das famílias, sublinhou ainda que o novo espaço permite “impactar mais vidas”, numa altura em que a maioria das famílias acompanhadas são imigrantes que contribuem activamente para a economia local. “Cerca de 70% das famílias que acompanhamos são imigrantes e a verdade é que muitas trabalham na nossa comunidade, não só as mães como os companheiros, como as famílias que se juntam e que dão muito valor a sectores da sociedade onde há falta de mão-de-obra”, explica. Contudo, a dirigente recordou que, apesar dos apoios que a instituição oferece, persistem ainda desafios estruturais como a falta de habitação acessível, a escassez de vagas em creches e de ecografias obstétricas nos hospitais, apelando às entidades presentes para que se unam na procura de uma solução.

Já o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, destacou o papel determinante da Ajuda de Mãe na promoção da natalidade e coesão social, afirmando que o município irá continuar “lado a lado” com a instituição. “Hoje é um dia feliz, porque falamos daquela palavra pequena, mas enorme, que é Mãe. E tudo o que possamos fazer para que estas mulheres saiam daqui empoderadas e com significado de vida é um investimento no futuro colectivo”, afirmou, garantindo disponibilidade da autarquia para apoiar novos projectos e respostas sociais.

Ao longo destes 18 anos, a Ajuda de Mãe tem acompanhado mulheres grávidas e famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo a capacitação socioprofissional, a protecção da maternidade e o desenvolvimento saudável das crianças. Com este novo espaço, a instituição espera reforçar a sua intervenção em Santarém e alcançar ainda mais famílias que precisam de ajuda.