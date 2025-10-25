uma parceria com o Jornal Expresso
25/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 25-10-2025 15:00

Moradores lamentam abandono do moinho de maré de Alverca

Moradores lamentam abandono do moinho de maré de Alverca
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Parte da estrutura do moinho de maré do Adarse, em Alverca, ruiu recentemente, reacendendo críticas dos moradores à falta de preservação do património. A Câmara de Vila Franca de Xira garante que a ruína está segura e nega qualquer ligação com as obras do passadiço.

Os moradores do Adarse, em Alverca do Ribatejo, lamentam a destruição do património e a falta de preservação do moinho de maré do Adarse. Jorge Silva foi um dos cidadãos que deu conta da queda de parte de uma estrutura sobre o moinho. As paredes derrocaram, mas as pedras ficaram caídas junto ao moinho, datado do século XVIII. “É triste porque é muito antigo e estávamos convencidos de que iam preservar o património. Colocaram umas cercas que foram roubadas e, junto ao moinho, estão lá entulhos”, disse o munícipe, acrescentando que reportou o assunto à Junta de Freguesia de Alverca e à Câmara de Vila Franca de Xira, mas sem resposta.
Também João Penha Ferreira lamenta que o projecto do parque ribeirinho de Alverca não tenha contemplado a recuperação do moinho de maré. “Não é um moinho qualquer, mas um testemunho vivo da memória da cidade de Alverca, uma peça que havia passado pelas mãos da família de Frei Luís de Sousa”, refere.
A câmara nega que a obra do passadiço tenha tido qualquer interferência no moinho de maré, que se encontra afastado da estrutura. O terreno onde se situa a ruína do antigo moinho foi adquirido pelo município em 2023, para viabilizar o prolongamento do Parque Linear do Estuário do Tejo. “A ocorrência da tempestade Martinho, com ventos fortes, antecedidos e/ou concomitantemente com o sismo de 17 de Fevereiro, com magnitude de 4,7 e epicentro a cerca de 14 km a oeste-sudoeste do Seixal, motivou a derrocada do último segmento erguido de parede da ruína do moinho”, explica a autarquia, garantindo que a ruína está salvaguardada por ser propriedade municipal.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar